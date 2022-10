Häberli valiksarja loosimisest: võinuks minna palju kehvemini

Eesti meeste jalgpallikoondise peatreener Thomas Häberli tõdes pärast EM-valikgruppide selgumist, et loosiõnne üle kurta pole vaja.

Loosi eel viiendasse tugevusgruppi paigutatud Eesti läheb F-alagrupis vastamisi Belgia, Austria, Rootsi ja Aserbaidžaaniga. Esimesed kohtumised mängitakse tuleva aasta märtsis. Tugevateks valikgruppideks võib pidada B- ja C-gruppe, neist esimesse kuuluvad Holland, Prantsusmaa, Iirimaa, Kreeka ja Gibraltar ning teises sai Malta vastasteks Itaalia, Inglismaa, Ukraina ja Põhja-Makedoonia.

"Meil võinuks minna palju kehvemini, sest B- ja C-valikgrupid oleks olnud hullumeelsed," vahendab Soccernet.ee Häberli sõnu. "Võib-olla olnuks meeldivam sattuda H-alagruppi [Taani, Soome, Sloveenia, Kasahstan, Põhja-Iirimaa, San Marino - toim], aga kui meie tugevusgruppi loosima hakati, siis lootsin ennekõike, et meid alguses välja ei võetaks. Kokkuvõttes täiesti okei valikgrupp."

"Tahame alati esineda varasemast paremini. Tõsi, oleme viiendas tugevusgrupis, aga jalgpallis peab igaüks oma asetust väljakul õigustama. Oleme tõestanud, et suudame võita ja võidelda heal tasemel. Austria ja Rootsi ei kuulu Euroopa 16 tugevama koondise sekka ja ma arvan, et nad on oma taseme poolest lähemal meile kui Belgiale. Tahame jõuda nii kaugele kui võimalik ja astuda järgmise sammu," rääkis Häberli.