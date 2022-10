Kahekordne maailmameister Ganna purustas tunnisõidu maailmarekordi

26-aastane itaallane läbis 60 minutiga 56,792 kilomeetrit ehk parandas 1244 meetri võrra varasemat maailmarekordit, mille tema tiimikaaslane Dan Bigham augustis püstitas. Ganna sõitis Grencheni Tissot' velodroomil spetsiaalselt võistluseks 3D-trükitud Pinarello jalgrattaga.

"See on hämmastav ja fantastiline tulemus nii minu kui ka terve tiimi jaoks, kes maailmarekordi nimel kõvasti töötas. Täna (laupäeva - toim) hommikul mõtlesin, et ületan rekordi ühe meetri võrra. Aga lõpuks ütlesin endale, et ma tahan ikkagi rohkem ja seda ma ka tegin," sõnas Ganna pärast võistlust.

56.792km



That is the furthest and the fastest anybody has ever ridden a bike for one hour! @GannaFilippo has the #UCIHourRecord! pic.twitter.com/DsiULrF4Jy