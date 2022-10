Neidude U-19 jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri kindla kaotusega

Mängu algus kujunes väga tasavägiseks, kui mõlemad võistkonnad tegutsesid kaitses kindlalt ning otsisid aktiivselt võimalusi juhtvärava löömiseks. Mida aeg edasi, seda enam sai Eesti mängu oma kontrolli alla ning esimene tõeliselt lubav olukord tekitati 17. minutil, kui esmalt pääses löögile Kristina Teern, kes tabas latti ning tagasipõrkunud pallile sai jaole Katrin Kirpu, kelle löök lendas üle väravaraamide. Sarnane stsenaarium tõi vaheajapausiks tabloole Eesti eduseisu: Kirpu kauglöök lendas 45. mänguminutil latist tagasi väljakule ning Teern saatis lahtise palli kindlalt võrku. Kaks vägagi lubavat olukorda suudeti tekitata ka üleminutitel, ent neid väravateks ei vormistatud, vahendab jalgpall.ee.

Teiseks poolajaks pani Moldova sisse hoopis teise käigu ning juba 47. minutil kasutas Vanessa Manoil ära eestlaste söödueksimuse, mängis end löögipositsioonile ning toimetas palli kaugelt võrku. 60. ja 66. minutil jõudis pall Eesti võrku kahest sisuliselt identsest olukorrast, kui kontrarünnakul oli resultatiivne Iuliana Colnic. 88. minutil määrati Moldova kasuks penalti, mille realiseeris Manoil ning mängu üleminutitel vormistas ta kübaratriki, mis tähistas vastase 5:1 võitu.

Koondise peatreeneri Taavi Midenbriti sõnul toimis mäng esimesel poolajal paremini, ent teisel kolmveerandtunnil maadeldi tuttavate probleemidega.

"Esimesel poolajal omasime mängu üle paremat kontrolli – oli palju võimalusi, vastasel samas pigem mitte. Teise poolaja sündmused on koht, kus tuleb oma tegevused kriitilise pilguga üle vaadata, sest see probleem on meid kummitanud juba mõnda aega: mäng toimub vastase poolel ja pall on rohkem meie käes, aga pallikaotuste olukorrad tulevad liiga lihtsalt. Peame paremini tunnetama ka seda, kuidas kontrollida vastase ründajaid ja nende liikumisi kontrarünnakutesse –Moldova lahendas need täna väga hästi ära. Viis endale lüüa lasta on selgelt liiga palju," rääkis Midenbritt.

Bosnia ja Hertsegoviinas toimuva turniiri esimene mäng peeti 5. oktoobril, kui võõrustaja alistas Moldova 3:2. Eestit ootab teise ja ühtlasi viimane mäng ees teisipäeval, 11. oktoobril kell 15.30, kui vastamisi minnakse Bosnia ja Hertsegoviinaga. 2023. aasta kevadel toimuvaks teiseks ringiks pääseb A-tugevusgruppi alagrupi võitja.