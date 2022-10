Vigastada saanud Medvedev andis Djokovicile loobumisvõidu

Medvedev võitis poolfinaali esimese seti 6:4, kuid kaotas teise seti kiires lõppmängus 6:8. Pärast teist setti andis Medvedev jalavigastuse tõttu serblasele loobumisvõidu.

"Ma tõesti loodan, et tema vigastus pole midagi liiga tõsist. Daniil on suurepärane mängija ja väga kõva võitleja. Ta ei jätaks iial põhjuseta mängu pooleli. Mulle ütles ta, et tõmbas jalalihase ära. Mul on väga kahju, et meie matš pidi niimoodi lõppema," rääkis Djokovic.

Teist nädalat järjest ATP turniiri finaali jõudnud Djokovic läheb Astana finaalis vastamisi Stefanos Tsitsipasega (ATP 6.), kes oli nelja parema seas 4:6, 6:4, 6:3 parem Andrei Rubljovist (ATP 9.).