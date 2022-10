Grigori Minaškin MM-ist: see võib-olla jääb minu viimaseks

Eesti kolmest judokoondislasest kogenuim on Grigori Minaškin, kes on pärast Tokyo olümpiamänge võistlustega pisut pausi pidanud, kuigi juulis teenis ta Horvaatia MK-etapil oma esimesed olümpiapunktid.

"Minu jaoks on MM väga tähtis, sest see võib-olla jääb minu viimaseks MM-iks. Eks see sõltub toetuserahadest ja ka sellest, et ma pole enam nii noor. Olen juba veteran, olümpiakvalifikatsioon käib ja on veel mitmeid faktoreid. MM on tähtis, sest judos on MM-i tase kõvasti tugevam kui olümpiamängudel," rääkis Minaškin.

Avaringis ootab Minaškinit kohe kõva vastane, horvaat Zlatko Kumric. Tänavusel MM-il on kõik tipud kohal ja hästi valmistunud. Ka Minaškin ise laagerdas eelnevalt Itaalias ja Rootsis. "Seal ma tundsin ennast väga hästi. Aga võistlus on võistlus ja laager on laager. Varsti näeme, milline vorm on ja milline tulemus tuleb."

Minaškin on terve viimase aasta harjutanud uue treeningplaani järgi ja üldfüüsilise treeneri abiga. Uus treener, itaallane Giorgio Vismara, on andnud uue hingamise ka Klen-Kristofer Kaljulaidile, kes noppis suvel esikoha Portugali Euroopa karika etapilt ja kõrgeid kohti teisteltki võistlustelt. Enda sõnul on ta õppinud kogu protsessi rohkem nautima.

"Kõige suurem muudatus on see, et kui varem ma olin looduslaps, siis nüüd on tegemist süsteemse maadlusega. See oli keerulisem kui ma arvasin, aga nüüd vaikselt hakkavad asjad paika loksuma, aga see on võtnud tõesti juba peaaegu kaks aastat," märkis Kaljulaid.

Kaljulaidi ootab avaringis tugev Kõrgõzstani judoka Erlan Sherov, kes hoiab maailma edetabelis 11. kohta. Kaljulaid asub maailma edetabelis 55. positsioonil. "Süsteem on ka see, mis on toonud rohkem eneseusku. Kui enne olid väga head võistlused võib-olla kaks korda aastas, kus ma sain tõesti rahule jääda, siis ma loodan, et nüüd süsteem on see, mis annab ka stabiilsuse. Kui ma maadlen ilusasti, siis ma jään rahule, rohkem ei tahaks midagi öelda."

Mattias Kuusik tunneb samuti end heas vormis Rootsis ja Austrias peetud treeninglaagrite järel. Avaringis läheb ta vastamisi Liibanoni judoka Caramnob Sagaipoviga.

"Arvan, et oleme saanud ideaalse ettevalmistuse MM-iks. Tegime kaks laagrit ja kodus oleme saanud heade partneritega treenida. Maadluse poole pealt olen kindlasti elu parimas vormis, füüsiliselt sellises tavapärases vormis, ei midagi erilist, aga arvan, et see on täiesti okei," sõnas Kuusik.

Kuusik võttis suvel kümneks päevaks aja maha, et aju puhata, see aitas kaasa ka maadlusvormile. Augustis tuli Riiast Euroopa karikavõistluste etapil võit, mis teda ennastki üllatas. "Millega viimased võistlused probleemid on olnud, on see, et ma teatud olukordades ei suuda olla piisavalt kannatlik. MM-il ma tahaksin näidata kannatlikku ja küpset maadlust ja kui ma suudan seda maadlust näidata, siis ma usun, et tekivad teatavad võimalused heaks tulemuseks."

Kaljulaid ja Kuusik võistlevad Taškendis esmaspäeval, Minaškin teisipäeval.