Väravamasin Haaland aitas Manchester City tabeli tippu

City läks avapoolajal Joan Cancelo ja Phil Fodeni väravatest 2:0 juhtima. Neli minutit pärast mängu jätku suurendas tiitlikaitsja eduseisu Riyad Mahrezi tabamus ning 65. minutil vormistas lõppskoori Erling Haaland. Norralane on üheksa Inglismaa kõrgliiga kohtumisega löönud koguni 15 väravat.

City on 23 punktiga tabeli liider, Southampton paikneb seitsme punktiga 16. kohal.

Kevin De Bruyne was @ManCity's top scorer in the #PL last season with 15 goals...



Erling Haaland has equalled that tally after only nine matches this campaign! pic.twitter.com/FAeo0RdB5T