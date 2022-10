Saaremaa ralli võitsid Egon Kaur ja Silver Simm

Avapäeva lõpuks hoidis liidrikohta värske autoralli juuniorite maailmameister Robert Virves (Škoda), kes võitis kolmest kavas olnud kiiruskatsest kaks. Kaur lõpetas reedese võistluspäeva Ken Torni (Škoda) järel kolmandana.

Laupäeva esimese kiiruskatse võitis Virves ja teise Kaur. Ralli kuuendal kiiruskatsel näitas võimu Torn, kes ühtlasi kerkis üldarvestuses uueks liidriks. Paraku oli Torn sunnitud kahe rehvi purunemise tõttu ralli seitsmenda kiiruskatse järel katkestama ning liidrikohale tõusis Kaur.

Viimasel kuuel kiiruskatsel püsis Kauri edu vahemikus viis kuni kaheksa sekundit ning lõputabelis jäi kahte kiiremat rallisõitjat lahutama 7,8 sekundit.

"Ralli oli algusest peale keeruline. Stardis oli kaks väga kiiret saarlast (Torn ja Virves - toim) ja seega oli arvata, et võidu nimel tuleb tihe rebimine. Nii ka läks. Kahju, et Torn pidi katkestama. Ta ilmselt astus samasuguse reha otsa nagu meie eelmisel aastal, kui pidime rehvipurunemise tõttu katkestama," sõnas Kaur pärast võistlust.

"Me ei võtnud väga riske, aga ei saa öelda, et me seetõttu oleksime aeglaselt sõitnud. Me ikkagi üritasime sõita nii kiiresti kui võimalik. Usun, et tempo oli üldpildis päris hea," märkis Virves.

Kolmanda koha saavutas Priit Koik (Škoda), kes kaotas võitjale minuti ja 48 sekundiga. Eelviimasel etapil Paides Eesti meistritiitli kindlustanud Gregor Jeets (Škoda) oli Saaremaa ralli kokkuvõttes neljas (+1.55,1).