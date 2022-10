Eesti kurlingupaar võitis tugeval turniiril kolmest esimesest mängust kaks

Esimeses mängus oli Eesti paari vastaseks Itaalia kurlingupaar Grande/Ribotta, kelle üle saavutati ülekaalukas võit tulemusega 9:2.

Teiseks vastaseks oli läbi aastate maailma edetabelit juhtinud Šveitsi kurlingupaar Rupp/Wunderlin, keda peetakse ka turniiri üheks favoriidiks. Šveitsi kurlingupaari üle saavutati võit veenva tulemusega 8:4.

Päeva kolmandas mängus tuli aga Eesti kurlingupaaril vastu võtta kaotus Rootsi võistkonnalt Westman/Ahlberg, mäng lõppes tulemusega 4:8

Eesti kurlingumängija Harri Lill tõi välja, et tegemist on tugevaima segapaariskurlingu turniiriga Euroopas, kus tänavu võistleb 16 võistkonda.

"Häid tiime on turniiril väga palju, ka Rootsi kurlingupaar mängis eile õhtul väga head kurlingut. Turniir on ka füüsiliselt korralik väljakutse. Esimesel päeval oli meil kolm mängu, täna tuleb mängida erinevalt tulemusest kas kolm või neli mängu," kommenteeris Lill.

Eesti kurlingunaiskond Marie Kaldvee juhtimisel võistleb sel nädalavahetusel Nordic Curling Tour etapil Rootsis.

Hetkel on kahest peetud mängust naiskonnal kirjas kaks kaotust. Šveitsi naiskonnale kaotati tulemusega 2:6 ja Jaapani esinduselt tuli vastu võtta napp kaotus 4:6. Laupäeval kohtub Eesti naiskond Rootsi, Norra ja Taani naiskondadega.

Naiskonna liige Liisa Turmann kommenteeris, et turniiri tase on ühtlaselt tugev. "Meie alagrupis on mängimas olümpiamängudel osalenud Taani naiskond Madeleine Duponti juhtimisel, kellega kohtume täna õhtul. Vastastest on alati põnev mängida ka Aasia tiimide vastu, näiteks meie alagrupis võistleb Jaapani naiskond," sõnas Turmann.

Nordic Curling Tour etapi võitjad selguvad pühapäeval, 9. oktoobril.