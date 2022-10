Serbia jätkab MM-il pidurdamatult, neli veerandfinalisti selged

Tiitlikaitsja on võitnud alagrupi ja vahegrupi peale kõik kaheksa senist kohtumist ning vastastele on loovutatud vaid kaks geimi - alagrupis suutis seda välja langenud Bulgaaria.

Serbia on ühtlasi kindlustanud ka F-grupi võidu ja läheb teisipäeval Gliwices toimuvas veerandfinaalis kokku E-grupi neljanda koha omanikuga, kes ei ole veel selgunud.

Lisaks on F-grupist edasipääs kindel ka USA-l ja Türgil, kes mängisid reedel omavahel ning ameeriklannad teenisid 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:22) võidu.

E-vahegrupist on edasipääs tagatud üksnes mullusel Euroopa meistril Itaalial, kes oli reedel parem Argentinast 3:0 (25:19, 25:18, 25:17).

Väga lähedal on veerandfinaali piletile ka Brasiilia, kes oli üle võõrustajast Hollandist 3:0 (25:19, 25:19, 25:20). Ühtlasi tähendas see, et sõelmängud peetakse ühe korraldaja Hollandita.