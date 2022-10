Peep Pahv debüüdi järel: olen väga kurb, sest võit oli käeulatuses

Keila KK näitas väga head mängu ning sai ka lõpusekunditel viskele, mis korvi siiski ei tabanud. Pärnule jäädi debüütmängul alla vaid kahe punktiga.

"Olen ikka väga kurb, sest võit oli käeulatuses. Võit oleks olnud ülioluline meie jaoks, eriti sellise võistkonna vastu nagu Pärnu, ikkagi valitsev Eesti meister. Olen uhke poiste üle. Poisid võitlesid täiega ja tegime Pärnu elu nii raskeks kui suutsime. Ei tulnud sellest viimasest rünnakust korvi," ütles Keila KK peatreener Peep Pahv.

Pahv otsustas hiljuti spordiajakirjaniku ameti maha panna ning kõrgliiga korvpallimeeskonna peatreeneriks hakata.

"Ma loodan, et see poisse ei mõjuta eriti. Eks ma pean ise oma asjadega rohkem hakkama saama. Mängijad saavad rohkem oma asja teha," lisas Pahv.

Pärnu Sadama poolt tegi Mihkel Kirves kaksikduubli, kui viskas 16 punkti ning võttis 12 lauapalli.

"Me oleme kaitses praegu kehvad. Liiga palju lasime visata neil, augud on sees. Keila kasutas väga ilusti ära ja see on suurepärane atmosfäär, mis siin täna oli. Väga mõnus oli tegelikult mängida," ütles Pärnu meeskonna mängija Mihkel Kirves.