Noormeeste U-16 jalgpallikoondis kaotas suurelt Soome eakaaslastele

Päev varem neljapäeval samal väljakul Põhja-Iirimaaga kohtunud ja 1:3 alla jäänud Eesti alustas kohtumist sarnaselt eelmisele mängule hästi. Vaatamata sellele, et esimestel minutitel oldi vastaste surve all, avas Eesti mänguskoori üheksandal minutil, kui resultatiivne oli Marlon Liivaru. Avapoolaeg lõppes siiski viigiliselt, sest Soome noortekoondise eest sai 20. minutil jala valgeks Sulo Ketola, kirjutab Eesti Jalgpalli Liit.

Teisel poolajal püsis seis enne viimast 20 minutit muutumatuna. Seejärel toimus paraku Eesti koondise poolt vaadatuna lagunemine, kui Soome sahistas seitsme minuti jooksul võrku lausa neljal korral. Mängu resultatiivseim oli lõpuks nelja väravaga Ketola, ühe lisas Taavi Koukkumäki. Võõrustajate viimane tabamus sündis 86. minutil, kui penalti realiseeris Toivo Mero. Eesti poolelt vähendas kaotusseisu 90. minutil Patrik Kristal, ent kaotusest see paraku ei päästnud.

Koondise peatreeneri Marko Pärnpuu sõnul andis tihe turniirigraafik tunda. "Võrreldes eilse kohtumisega oli mäng tempo poolest madalam. Meil tekkisid omad võimalused ja selle üle on hea meel, et suutsime juhtima minna. Enamuse ajast oli mäng võrdne ja kuni 72. minutini saab esitusega rahule jääda. Lõpus murti meid maha, sest soomlastel oli võtta lisakäik puhanud vahetusmängijate näol. Meil seda võimalust paraku polnud, sest meie varumängijad mängisid alles eile," sõnas peatreener.

U-16 vanuseklassi noortekoondis on tänavu peale Soome ja Põhja-Iirimaa mänginud mitteametlikke kohtumisi Lõuna-Soome ja Saksimaa eakaaslastega. "Iga rahvusvaheline mäng tuleb kasuks. Isegi kui see lõppeb 2:6, on sealt midagi kaasa võtta. Pärast kaotust on muidugi kehv tunne, aga täna olid ka selged põhjused, miks see mäng niimoodi läks. Üldises plaanis on sellised rahvusvahelised turniirid hädavajalikud nii treeneritele kui ka mängijatele," lausus Pärnpuu.