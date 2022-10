Malõgina mängis maha kolm matšpalli, kuid jõudis paarismängus finaali

Sozopolis ITF-i W25 tenniseturniiril kaks head võitu saanud Elena Malõgina (WTA 394.) oli reedel veerandfinaalis lähedal kolmandale, kuid mängis teises setis maha 5:2 edu ja kolm matšpalli. Paarismängus läks edukamalt ning seal jõuti koos Irina Hromatšovaga finaali.

19-aastase venelanna Maria Bondarenko (WTA 364.) vastu võitis Malõgina esimese seti 0:2 kaotusseisust 6:4. Pärast teise geimi kaotamist ei olnud vastasel Malõgina servigeimides enam ühtki murdepalli. Hetkel, mil Malõgina asus teises geimis kahe murdega 5:2 juhtima, oli ta võitnud seitse oma pallingugeimi järjest ja juhtis ka järgmises geimis 40:30. Matšpall jäi aga kasutamata ja vastane murdis servi üle pika aja. Seisul 5:3 oli Malõginal veel kaks matšpalli vastase servil, aga kui need jäid ka realiseerimata, võitis Bondarenko teises setis viis viimast geimi järjest ja viigistas seisu 1:1, kirjutab Eesti Tennise Liit.

Otsustavas setis Malõgina võitlusvaim veel ei murdunud. Ta võitis pika geimi seisuks 1:1 ja omas järgmises geimis kolme murdepalli. Alles pärast seda, kui Bondarenko oli need päästnud ja 2:1 ette läinud, rauges Malõgina vastupanu ja venelanna võitis mängu 4:6, 7:5, 6:1. Murdepallide realiseerimine võiski olla selles mängus otsustav – Malõgina realiseeris 19-st neli ja Bondarenko 9-st 6.

Õnneks sai Malõgina lohutust paarismängu poolfinaalist, kus nad koos Irina Hromatšovaga alistasid Sofia Šapatava (Gruusia) ja Emili Webley-Smithi (Suurbritannia) 4:6, 6:3, 10:6. Otsustavas tie-break'is juhtisid vastased viimast korda seisul 4:3, siis teenisid Hromatšova/Malõgina kolm punkti järjest ja uuesti seisul 7:6 kolm punkti järjest.

Finaalis on Malõgina ja tema paarilise vastased Ilona Georgiana Ghioroaie (Rumeenia) ja Rebeka Stolmar (Ungari). Malõgina on ITF-i turniiridel võitnud paarismängus seitse tiitlit, neist kaks viimast W25 turniiridel. Ka edetabelis on Malõgina paarismängus eespool (303.) kui üksikmängus.