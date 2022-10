Embiidi valik Pariisi olümpiaks: Prantsusmaa või USA?

Kamerunis sündinud Embiid hakkas korvpalli mängima 15-aastaselt ning kolis aasta hiljem USA-sse, kus mängis keskkoolikorvpalli esmalt Montverdes ning seejärel Floridas Gainesville'is. Ühe aasta mängis ta Kansases ka NCAA-s, enne kui valiti 2014. aasta NBA draft'i kolmanda valikuna; kogu oma profikarjääri on ta esindanud Philadelphia 76ersit, kelle eest viskas eelmisel põhihooajal keskmiselt 30,6 punkti mängus.

Embiidi tüdruksõber Anne de Paula on brasiillanna, paari tunamullu sündinud poeg on USA kodakondne. Embiid ise sai tänavu juulis Prantsusmaa kodakondsuse, aga kaks kuud hiljem ka USA passi.

"Nüüd on tal mõlemad passid, aga ta peab mängimiseks valima ühe kodakondsuse," rääkis Prantsusmaa koondise peatreener Vincent Collet AP-le. "See on tema valik, keegi ei saa seda muuta. Tean, et ta on kohtunud mõne meie mängijaga, et tulevikku arutada. Ma arvan, et ta peaks meid esindama, aga eks me näe: austame tema otsust igal juhul." Collet' sõnul on Embiidiga kontaktis olnud ka ekskoondislane ja praegune meeskonna mänedžer Boris Diaw.

Valitsev olümpiahõbe Prantsusmaa loodab kodustel Pariisi mängudel koondise moodustada Embiidi, Rudy Gobert', Evan Fournier' ning tõenäolise tuleva NBA draft'i avavaliku Victor Wembanyama ümber.