Tulipäine Sampaoli naasis kunagist koduklubi ohjama

Hispaania jalgpalli tippklubi Sevilla teatas neljapäeval, et toob peatreeneriks tagasi argentiinlase Jorge Sampaoli.

Kuuekordse Euroopa liiga võitja Sevilla hooaeg on alanud kehvasti, liigas on klubi seitsmest mängust võitnud vaid ühe ja viie punktiga on nad tabelis alles 17. kohal. Senine peatreener Julen Lopetegui vallandati pärast kolmapäeval Meistrite liigas saadud 1:4 kaotust Dortmundi Borussiale.

Sampaoli juhendas Sevillat hooajal 2016/17, enne kui siirdus Argentina koondise peatreeneriks. Toona lõpetas Sevilla liigahooaja neljandal kohal, sama positsioon saavutati ka sel kevadel.

Energiline ja emotsionaalne, aga ka vastuoluline Sampaoli on legendaarse Argentina treeneri Marcelo Bielsa mängufilosoofia järgija, kes on varem juhendanud nii Tšiili koondist kui Santost, Atletico Mineirot ja Marseille'd.