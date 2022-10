Politsei kasutas Boca Juniorsi mängul pisargaasi, üks inimene suri

Neljapäeval kohtusid Argentinas La Platas sealse kõrgliiga raames Gimnasia ja Boca Juniors, kuid mäng jäeti juba üheksandal minutil pooleli, sest tuhanded inimesed üritasid sisse pääseda juba täitunud tribüünidele.

Võimude sõnul oli Juan Carmelo Zerillo nime kandva staadioni väravate taga ligi kümme tuhat inimest, kellest paljud lipsasid piirdeaedade vahelt sisse. Politsei üritas esmalt rahvast laiali ajada kummikuulide tulistamisega, seejärel lasti inimeste sekka ka pisargaasi, mis levis aga tuule tõttu ka staadionile. Buenos Airese julgeolekuministri Sergio Berni sõnul suri 57-aastane Cesar Gustavo Regueiro südame seiskumise tagajärjel.

"See [pisargaas] mõjutas väljakul meid kõiki," rääkis neljapäevase mängu kohtunik Hernan Mastrangelo. "Õhku polnud enam võimalik sisse hingata. Olukord väljus kontrolli alt ja polnud mingeid julgeolekugarantiisid."

"Minu kaheaastane poeg ei saanud hingata. See oli täielik kaos, olime kõigi inimeste pärast mures," sõnas Gimnasia kaitsja Leonardo Morales. "See on hullumeelne: tulime jalgpalli mängima ja nad pöörasid selle õuduseks. Minu sugulased pääsesid napilt eluga."

Eelmisel laupäeval lasi Indoneesia politsei sealse jalgpalli kõrgliiga mängu järel rahutuste mahasurumiseks rahva sekka pisargaasi, järgnenud kaoses hukkus 125 inimest.