Mistra pääses kindlalt karikavõistluste veerandfinaali

Kõrgema sarja võistkond pani juba algusest peale oma paremuse maksma, kui esimese poolaja keskpaigaks viskas Sander Sven Annula nad 10:4 ette. Mistra jalga gaasipedaalilt ära ei lasknud ning hea kaitsetöö abil rebiti vaheajaks end juba 15-väravalisse eduseisu. "Meil kerkisid esile kerged koosseisuprobleemid ja pidime kasutama nooremaid mehi. Poisid said esimesed tuleristsed meistriliiga vastu, kuid seetõttu oli vahe algusest peale selge," analüüsis HC Viimsi mängija Kert Liinat.

Teine poolaeg jätkus samal lainel ja Viimsi oli mitmeminutilisi perioode järjest skoorimata. Kuigi Otto Karl Kondi väravad aitasid võõrustajaid veidi, ei olnud sellest siiski piisavalt. Mistra välismaalastest duo Serhii Orlovski ja Juri Sokorovitš hoidsid külaliste suurt edu. Lõppseisuks viskas Henri Koort Viimsi poolelt 18:42. "Leppisime kokku, et üritame tempot maha võtta, kuid vastased skoorisid siiki suurel hulgal väravaid. Isiklikus plaanis oli tore mängida endiste tiimikaaslaste vastu ning soovin neile edu karikavõistlustel," lõpetas Liinat.

Kahe mängu kokkuvõttes liikus Mistra paarist edasi seisuga 77:42. HC Viimsi poolt viskas Otto Karl Kont kaheksa väravat. Külaliste resultatiivseimad olid Orlovski üheksa ja Sokorovitš kuue tabamusega. Viimase karikavõistluste veerandfinalisti selgitavad laupäeval Põlva Serviti ja HC Tallinn 2. Järgmises ringis ootavas edasipääsenuid juba Viljandi HC, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja HC Tallinn meistriliigast ning esiliigast Valga Käval ja Põlva Arcwood. Karikavõistluste järgmine ring peetakse koondisepausi järel 17.10 - 30.10.