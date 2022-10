Messi oma viimasest MM-ist: loen juba päevi turniiri alguseni

35-aastane Pariisi Saint-Germainis mängiv Messi on Argentinat esindanud neljal MM-finaalturniiril ning 19 mänguga löönud kuus väravat ja andnud viis resultatiivset söötu. 2014. aastal jõudis ta koondisega finaali, kus tuli alla vanduda Saksamaale.

"Kindlasti on see minu viimaseks MM-ils," rääkis Messi intervjuus ESPN-ile. "Loen juba päevi finaalturniiri alguseni. Olen ärevil, närvis; tahan, et see algaks juba, mõtlen, kuidas seal läheb. MM-il võib kõike juhtuda, sest kõik mängud on väga rasked."

Viiendal MM-il mängides ületab Messi rekordi, mida ta on seni jaganud Diego Maradona ja Javier Mascheranoga. Argentina kuulub 20. novembril algaval finaalturniiril koos Saudi Araabia, Mehhiko ja Poolaga C-alagruppi.

"Favoriidid ei võida alati. Ma ei tea, kas oleme favoriidid, aga Argentina on oma ajaloo pärast alati vestluses," jätkas Messi. "Praegu isegi veel enam, aga me ei ole favoriidid: usun, et meist on paremaid meeskondi."