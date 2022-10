Häberli valiksarja loosimise eel: viimane aasta on meid näljaseks muutnud

"Loosimisele saab läheneda kahe erineva nurga alt," vahendab jalgpalliliit koondise juhendaja sõnu. "Neist esimene on oodata atraktiivseid vastaseid, teine keskenduda vastastele, kelle vastu võiksime võimalikult palju punkte teenida. Peame suhtuma selliselt, et soovime võimalikult palju mängitavaid, jõukohaseid vastaseid. Me ei soovi nn ilusaid kaotusi. Me mängime selleks, et võita."

"Tahame ka rünnata, mitte ainult kaitsta. Maailma 20 parima koondise vastu on see väga raske, aga reitingus järgmiste koondise vastu võimalikum. Hoiame pöialt, et loosiõnn meile igast tugevusgrupist võimalikult võidetava vastase tooks! Oleme eelseisva loosimise eel ootusärevad, sest viimane aasta on meid näljaseks muutnud," kinnitas Häberli.

Sel Rahvuste liiga hooajal võitis Eesti nii San Marino kui Malta vastu kaks kohtumist ja tagas täiseduga koha järgmise hooaja C-divisjonis. "Oleme D-liigast paremad, kuid kas sellest piisab, et C-liigas mänge võita? Pidime oma koha leidma. Kuhu me kuulume? Nii 2018. kui ka 2020. aastal mängis koondis C-tasemel ja võitis vaid ühe mängu. Jalgpallis on tõde tulemustes, mitte sõnades. Veel selgemalt end väljendades: toona oli tase liiga kõrge. Alagrupp oli liiga tugev," mõtiskles Häberli.

"Selge on see, et me kõik tahame mängida C-liigat. Aga need on vaid sõnad. Sellele peavad järgnema ka teod. C-liigas sõltub alagrupi tugevus palju loosimisest: Küpros jäi tugevas alagrupis viimaseks, samas kui Kasahstan mängis selle aasta alguses D-liigat ja on nüüd tõusnud B-liigasse. Keegi peab tõusma ja keegi peab langema, mis on publikule kaasahaarav ja sportlikult nõudlik," lisas peatreener.