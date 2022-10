Eesti naiste jalgpallikoondis lõi Balti turniiri avamängus neli väravat

Lisette Tammiku (12. minutil) ja Kristina Bannikova (28.) väravatest asus Eesti juba avapoolajal 2:0 juhtima. Teisel poolajal tabas kahel korral ka Itaalias mängiv Vlada Kubassova (72., 75.).

Leedu auvärava lõi 86. minutil Eitvyde Partikaite.

"Ma arvan, et oleme palju vaeva näinud ja seda naiskonda üles ehitanud. Nagu näha, siis väljakul kõik õnnestus," kommenteeris Tammik ERR-ile.

Eesti edule pani osalt alusel Leedu kõrge kaitseliin. "Me tabasime ära, et nad on päris kõrgel. Leidsime käigud ettepoole ja sealt tuli ka mitu väravat," lisas Tammik.

Kahe värava autori Kubassova teine tabamus oli eriti ilus. "Natuke kahju, et nad lõid lõpus meile värava. Isiklikult olen ka väga rahul ja õnnelik," lausus ta.

Eesti naiskond jätkab turniiri kolme päeva pärast taas Tartus Fääri saarte vastu, kes oli neljapäeval üle Lätist 3:2.