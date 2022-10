Eesti U-16 jalgpallinoored kaotasid Põhja-Iirimaale

Vihmasel ja libedal Jari Litmaneni nimelisel väljakul peetud kohtumine algas Eesti jaoks positiivselt, kui üheksandal minutil õnnestus juhtohjad haarata. Vastaste väravavaht arvestas tsenderdust valesti ning tema näppudest pudenes pall ette Patrik Kristalile, kes selle võrku lükkas, vahendab Jalgpall.ee.

Eestlaste eduseis püsis kuni 31. minutini. Vasakust äärest teele pandud madal sööt leidis karistusalast üles Callum Burnside'i, kes mängis ühe puutega Eesti väravas seisnud Ralf Kaljumäe üle. Kõigest kolm minutit hiljem asusid vastased juba juhtima, kui Chris Atherton purjetas äärelt kuueteistkasti joonele, kus tema löök leidis tee posti kõrvale.

Teisel poolajal avanes Eestile lootusekiir, kui 54. minutil teenis vastaste avavärava autor Burnside teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Eesti surus üha enam oma mängu peale, ent pingutused vilja ei kandnud. Hoopis Põhja-Iirimaa oli see, kes 80. minutil oma seisu kindlustas, kui poolkiire vasturünnaku lahendas resultatiivselt vahetusest sekkunud Oscar Kelly.

Koondise peatreeneri Marko Pärnpuu sõnul mõjutasid tänast tulemust mitmed faktorid. "Saime küll palli karistusalasse ja meil oli seal ka piisavalt jõudu, aga puudu jäi otsustavusest. Vastased olid ka sellist sorti, et nende vastu ei saa nii palju võimalusi, et neid raisata saaks."

"Lisaks oli palju tegureid, milleks meie mängijad ei olnud valmis – pehme väljak ja väga agressiivne vastane. Aga see ongi jalgpall," lausus Pärnpuu. "Teistes mängudes, mis me see aasta pidanud oleme (mitteametlikud mängud Lõuna-Soome ja Saksimaaga – toim.), on asjad võibolla kergemalt tulnud."

"Põhja-Iirimaa oligi täna kaitses hea ja neid ei olnud kerge üle mängida. Teisalt on sellised vastasseisud head, et järgmisel aastal valikturniiriks valmis olla."

Reedel, 7. oktoobril kohtub Eesti samal väljakul kell 11.00 Soome eakaaslastega, kes omakorda alistasid teisipäeval Põhja-Iirimaa 3:2.