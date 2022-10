Musta kaardi juhtum: vehklejatel ja kohtunikel tuleb läbida suhtlemiskoolitus

Novosjolov juhendas võistlustel oma tütart Luizat, kes kaotas pääsu eest kaheksa hulka Anneli Proosvälile. Sündmused hakkasid arenema pärast matši ja lõppesid Novosjolovi jaoks vehklemises karmi karistusega.

Juhtunut arutas neljapäeval Eesti vehklemisliidu juhatus ja president Ants Veetõusme kommenteeris kujunenud situatsiooni ka ERR-ile.

Millised on vehklemisliidul andmed selle intsidendi kohta, mis juhtus 1. oktoobril Eesti karikavõistlustel, kus kohtunik Dmitri Valiulin andis Nikolai Novosjolovile musta kaardi?

Me oleme ära kuulanud mõlemad pooled. Valiulini poolelt oli üks seletuskiri ja täna kuulasime juhatuse koosolekul ära ka Nikolai Novosjolovi versiooni. Probleem on selles, et meie juhatuses ei saa musta kaarti ära võtta ega muuta. See on kohtuniku ainuõigus. Meie eesmärk oli vaadata, kuidas konflikt tekkis ja kuidas saame edaspidi seda probleemi vältida. Mitte ainult Novosjolovi ja Valiulini suhtes, vaid tervikuna vehklemise suhtes. Juhatuse esmane ülesanne on vaadata tulevikku ja kuidas tekkinud probleeme lahendada. See probleem oli Eesti vehklemise jaoks esmakordne, et Eesti võistlustel anti must kaart. Inimlikud suhted lähevad tihtipeale raja kõrvalt ka mujale või tulevad mujalt raja kõrvale. Ega siin midagi muud ei ole, kui tuleb edasi elada. Kuidas omavahelised suhted edasi lähevad, see on kahe mehe oma probleem. Aga selge on see, et on mingeid võimalusi, kuidas taolisi olukordi leevendada või saab ehk ka vältida.

Mida kirjeldas kohtunik? Miks ta andis musta kaardi ja mida ütles oma selgituses Nikolai Novosjolov?

Treener Novosjolov ei olnud rahul sellega, kuidas kohtunik tema tütre matši luges. Matši ajal ei juhtunud midagi. Samas ütlesid mõlemad pooled pärast matši, et said tribüünil kokku. Novosjolov tuli Valiulini juurde, tahtis temaga rääkida. Viimane ei tahtnud väga rääkida. Siis ähvardas Novosjolov Valiulini sõnade järgi teda. Mees andis talle musta kaardi, mis on vastavalt FIE [rahvusvaheline vehklemisliit] reeglite järgi võimalik anda koheselt, kui kohtunikku ähvardatakse. Novosjolov arvas, et ta ei ähvardanud kohtunikku sellisel moel, et see oli midagi muud. Novosjolovi sõnade järgi on neil olnud omavaheline arusaamatus, kuigi nad on olnud kõige suuremad sõbrad ja Valiulin on olnud teda ka olümpial aidanud. Valiulini järgi oli ta erapooletu, suhted ei ole olnud halvad. Lihtsalt nad ei ole suhelnud. Sõna sõna vastu, nagu öeldakse. Meie eesmärk ei olnud mitte antud konflikti lahendada, sest meie seda lahendada ei saa. Vaid selle konflikti najal vaadata tulevikku, kuidas neid edaspidi saaks vältida või mahendada.

Mis te järeldasite, kuidas selliseid isiklikke suhteid võistlustele mitte kanda?

Kõigepealt tuleb nii treeneritel kui ka kohtunikel läbi teha üks koolitus, kuidas suhelda. Meil on antidopingu agentuuriga ka läbi räägitud, et Eesti vehklemisliit korraldab koostöös nendega ühe seminari kõigile. Teistpidi, kohtunikele võib-olla tõepoolest rohkem vaadata inimeste vahelisi suhteid kohtunike määramisel, kuigi alati ei tea, mis tegelikult suhted on. Väljast on kõik korras, aga võib-olla kuskil mujal on suhted mingil momendil sassi läinud. Katsume teha, et asi läheks natuke leebemaks.

Üks on selge - kaks kuud võistluskeeldu on Nikolai Novosjolovil juba kehtimas.

Siin ongi see probleem, et kui kohtunik annab musta kaardi, siis see läheb automaatselt käiku. Kaks kuud on keeld tulla saali võistlustele. Juhatus ei saa siin mitte midagi teha. Oleksime võinud karistust suurendada või pakkuda välja, et pikendada. Meil ei olnud seda mõtetki, et pikendada. Siin me ei saa midagi teha - must kaart on must kaart. See on FIE reeglites üheselt kirja pandud, mis siis järgneb.