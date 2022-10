Sevilla vallandas peatreeneri pärast Dortmundilt saadud suurt kaotust

Hispaania liigas on Sevillal olnud hooaja algul raskusi, kui seni on võidetud seitsmest mängust vaid üks, mis annab neile tabelis 17. koha. Kokku on teenitud vaid viis punkti. Väljalangemise tsoonist lahutab neid vaid üks punkt.

Eelmisel hooajal saadi Hispaania kõrgliigas neljas koht. Meistrite liigas ei ole klubi olukord parem, kuna G-alagrupis ei ole kolmest toimunud mängust võidetud mitte ühtegi. 0:0 viik Copenhageniga on neile tabelisse toonud ühe punkti, kuid koduväljakul mängides kaotati Dortmundi Borussiale 1:4 ning Citylt saadi 0:4 kaotus.

"Klubi soovib tänada Baskimaa treenerit tema professionaalsuse ja raske töö eest enam kui kolme klubis veedetud aasta jooksul. Samuti soovime talle palju edu edaspidistes ettevõtmistes," seisis klubi avalduses.

Eeldatavasti pöördub klubi endise peatreeneri Jorge Sampaoli poole, kes on pärast Marseille'st lahkumist vabaagent.

Sampaoli võttis klubi üle 2016. aastal, kuid lahkus vaid aasta hiljem, kuna talle pakuti tööd Argentina koondises.

Mis puutub Lopeteguisse, siis eeldatakse, et temast saab pärast Bruno Lage'i lahkumist Inglismaa kõrgliigaklubi Wolverhampton Wanderersi peatreener.