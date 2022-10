Van Dijk kriitikast tiimikaaslase suunal: mängijate heaolu unustatakse ära

Pärast Alexander-Arnoldi mitte nii head hooaja algust on kaitsja tegemistele hakatud rohkem tähelepanu pöörama ning tema hiljutised esitused on sattunud kriitika alla.

"Kõigil siin on väga hea kiita mängijat taevani ja seejärel lasta neil kukkuda nii madalale, kui võimalik," ütles Hollandi koondise ja Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijk. "Sellega peame meie, kui mängijad, tegelema."

31-aastane Van Dijk lisas: "Me unustame mängijate heaolu, unustame need asjad ja kõik räägivad, kuidas me kõik peaksime sellega leppima."

"Me kõik vajame, et ta jätkaks tööd. Mitte ainult tema, vaid ka teised mängijad. Selleks on minu arvates oluline, et nii peatreener, klubi, teised mängijad ja ka fännid toetaksid teda," lisas van Dijk.

Liverpool on selle hooaja algul raskustes olnud, olles võitnud seitsmest Premier League'i mängust vaid kaks. Erilist tähelepanu on pööratud Alexander-Arnoldi tegemistele.

Endine Manchester Unitedi kaitsja Gary Neville ütles, et 23-aastasel Alexander-Arnoldil on potentsiaali saada üheks maailma parimaks paremkaitsjaks, kui ta oma kaitsetöö oskuseid parandaks.

Pärast teisipäevast Meistrite liiga võitu Rangersi üle, kus Alexander-Arnold lõi värava karistuslöögist, ütles mängija ise, et keskendub vaid oma tegemistele väljakul.

"Ma proovin alati oma parima anda ja üritan positiivselt mõelda," ütles ta BT Spordile. "Inimesed ütlevad asju, kuid minu jaoks on tähtis aidata meeskonnal mänge võita," lisas Alexander-Arnold.

"Hooaja algus on minu jaoks raske olnud, kuid ootan põnevusega ülejäänud hooaega."