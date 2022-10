Eesti hokiliit lubab Venemaa mängijatel Eesti meistriliigas võistelda

Kultuuriministeerium ja Eesti olümpiakomitee on andnud sõnumi, et Venemaa sportlased ei ole Eestis toimuvatele võistlustele oodatud, kuid siiski teevad sügisel alanud Eesti Coolbeti hokiliigas kaasa mitmed Venemaa hokimängijad.

Kõige enam on Venemaa hokimehi üles antud eelmisel hooajal meistrisarjas neljandaks tulnud Kohtla-Järve Everesti koosseisus, kus nad moodustavad ligikaudu poole koosseisust, vahendab pohjarannik.postimees.ee.

Kohtla-Järve Everesti peatreener Aleksandr Smetanin ütles, et kasutab Venemaa hokimängijaid, kuna klubi on veel noor ja pole jõudnud kasvatada piisavalt mängijaid, kes saaksid osaleda Eesti täiskasvanute meistrisarjas. "Meie huvi on arendada Kohtla-Järvel hokit," ütles Smetanin ja kinnitas, et kõigil nende klubi mängijatel on olemas elamisluba.

"Oleme oma klubidele öelnud, et kui inimesed on Eestis, siis järelikult on neil õigus Eestis olla ja sellisel juhul me ei keela nende osalemist Eesti meistrivõistlustel," lausus Eesti hokiliidu president Rauno Parras. "Minu meelest ei ole spordialaliidu ülesanne nende võistlemist keelustada, vaid vastutuse peaks võtma ikka riik."

Loe artiklist pikemalt portaalist pohjarannik.postimees.ee.