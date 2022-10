Põlva Serviti jätkas meistriliigas võimsa hooga

Külalised tulid mängule peale selgelt parema häälestatusega ning Viljandi peatreener Marko Koks oli juba 5. minutil sunnitud 0:5 kaotusseisust aja maha võtma. Seejärel skooris küll Andrei Basarab nende kasuks kahel korral, kuid poolaja keskpaigaks vahet vähendada ei suudetud. Põlva jätkas ilusat kaitsetööd ning esimesel poolajal kuuel korral skoorinud Jürgen Rooba lahendas mitmeid kiirrünnakuid. Vaheajale mindi Põlva seitsmeväravalises eduseisus.

"Häälestasime ennast enne mängu algust tõsiseks võitluseks. Oleme Viljandi vastu eelmistes kohtumistes võõral väljakul raskutes olnud. Täna aga suutsime esimestest minutitest oma paremuse kaitses maksma panna ja saime järjest lihtsaid väravaid," analüüsis Serviti joonemängija Hendrik Varul.

Teise perioodi algus mängupilti muutust ei toonud ning 46. minutil viskas Arturs Meiksans põlvakad 29:17 ette. Kuigi Servitile määrati märkimisväärselt rohkem kaheminutilisi karistusi, siis viljandlased ülekaalu ära kasutada ei suutnud ja sarnase vahega mindi viimaste hetkedeni. Kohtumise lõpetas võõrustajate 5:0 spurt, mis tõi tabloole numbrid 27:34.

"Mängus ei tulnud kordagi tunnet, et täna edu käest laseme. Veidi jääb isegi kripeldama matši lõpp, kus eduseis ühekohaliseks kukkus," jätkas neljal korral skoorinud Varul. "Fakt on see, et Põlva mängis täna paremat käsipalli. Meie jäime alla igas elemendis. Ei saanud hakkama kaitses ega rünnakul. Kui ühel tiimil asi sedasi jookseb, siis on neil lihtne mängida ja võita," vastas Viljandi HC paremäär Ott Varik.

Viljandi HC poolt viskasid Hendrik Koks, Aleksander Pertelson, Kristo Voika ja Ott Varik neli väravat. Serviti poolelt tabasid Jürgen Rooba kümme ning Henri Sillaste ja Alfred Timmo viis korda. Samad võistkonnad lähevad loosi tahtel vastamisi ka oktoobri lõpus eurosarja kohtumistes. Meistriliiga jääb koondisepausile. Sel nädalal lõpetatakse veel karikaturniiri esimene voor.