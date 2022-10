Vägevas hoos Haaland lõi taas väravaid ning City sai suure võidu

E-alagrupis alistas Londoni Chelsea 3:0 AC Milani. Skoori tegid Wesley Fofana, Pierre Emerick Aubameyang ja Reece James.

FC Salzburg teenis E-alagrupis esimese võidu, kui alistas Noah Okafori penaltist löödud väravast 1:0 Zagrebi Dinamo. Salzburg asus ka alagruppi juhtima. Neil on kogutud viis punkti, teisel kohal oleval Chelseal on neli punkti ning AC Milan on samuti nelja punkti peal. Zagrebi Dinamo on kolme punktiga neljandal kohal.

F-alagrupis alistas Madridi Real Rodrigo ja Vinicius Juniori väravatest Donetski Shakhtari ning jätkab grupis liidrikohal, olles võitnud kõik kolm mängu. Samas alagrupis võitis Red Bull Leipzig 3:1 Celticut ning teenis esimese võidu. Real on üheksa punktiga liider, Shakhtaril on neli, Leipzigil kolm ning Celticul null punkti.

G-grupis võitis Manchester City kindlalt 5:0 FC Copenhageni ning jätkab tabelis üheksa punktiga liidrikohal. Erling Braut Haaland (City) oli taas täpne ning lõi kaks väravat. Dortmundi Borussia võttis 4:1 võidu Sevilla üle ning hoiab kuue punktiga teist kohta. Dortmundi väravate ees hoolitsesid Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi ja Julian Brandt. Sevillal ja Copenhagenil on mõlemal tabelis üks punkt.

H-alagrupis ei suutnud Paris-Saint Germain (PSG) Benficat üle mängida ning kohtumine jäi 1:1 viiki. PSG poolt tegi skoori Lionel Messi.

Samas alagrupis mängis Torino Juventus 3:1 üle Maccabi Haifa ning teenis tabelisse esimesed võidupunktid. Adrien Rabiot (Juventus) lõi kaks väravat ning Dusan Vlahovic lisas ühe. PSG on alagrupis seitsme punktiga liider. Benfica hoiab teist kohta samuti seitsme punktiga ning Juventus on kolme punktiga kolmandal kohal.