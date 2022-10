Tartu alistas Taltechi ning asus liigat juhtima

Esimene veerandaeg möödus punkt-punktis, kuid peale jäi siiski Tartu, võites veerandaja 21:19. Ka teise veerandaja võitis Tartu meeskond kahe punktiga (17:15). Poolajale suundus Taltech/Optibet neljapunktilises kaotusseisus.

Teise poolaja algul hakkas Tartuga vahe kärisema. Tartu tegi kohe alguses 13:0 spurdi ning Taltech oli selle järel 17-punktilises kaotusseisus. Kolm minutit enne veerandaja lõppu oli Taltech visanud vaid viis punkti Tartu 20 vastu.

Viimasele veerandajale läks Taltech vastu 20-punktilises kaotusseisus. Tartu edu hakkas tasapisi kahanema, kuid Taltech enam siiski ohtlikuks ei saanud ning Tartu võitis mängu 81:69.

Mängu parimana viskas lätlane Kristaps Gluditis (Taltech) 18 punkti, võttis kaks lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu. Tartu parimana tegi Slovakkiast pärit Tomas Pavelka kaksikduubli, visates 17 punkti ja võttes 14 lauapalli. Gregor Ilves (Taltech) lisas 15 silma. Ukrainlane Andrii Voinalovõtš (Tartu Ülikool) tõi meeskonnale 15 punkti.

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas läks Tartu Ülikool tabelit juhtima, kuna on võitnud kahest mängust kaks. Taltechil on kahest toimunud kohtumisest kirjas kaks kaotust. Ülejäänud klubidel on mängitud üks mäng.