Selgus Pariisi olümpiamaratoni rada

Rada algab Hotel de Ville'ist ja lõpeb Esplanade des Invalides'i juures. Rada läbides joostakse Champs-Elysees' puiesteel ning joostakse mööda ka Louvre'i püramiidist, Versailles' lossist ja Eiffeli tornist.

Sellel olümpiamaratonil on raske rajaprofiil, kuna tõusu/languse meetreid on kokku 438. Spetsiaalselt 2024. aasta Pariisi olümpiamängude jaoks loodud ja World Athleticsi poolt heaks kiidetud marsruut on ainulaadne, nõudlik ja tehniline.

"Pariisi 2024. aasta maraton kujutab oma enneolematu marsruudiga sportlastele suurepärast sportlikku väljakutset suurejoonelises keskkonnas," ütles endine naismaratoonar Paula Radcliffe.

"Kahtlemata on 2024. aasta Pariisi maraton midagi erilist," ütles kahekordne olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik Eliud Kipchoge. "Võistlemine sellises muljetavaldavas keskkonnas, kohas, mis on nii laetud ajaloost ja sümboolikast, on ainulaadne kogemus. Ma ei saaks olümpia jaoks soovida täiuslikumat võistlust," lisas Kipchoge.