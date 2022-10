Malõgina üllatas kolmanda asetusega venelannat

Elena Malõgina alustas Sozopolis (Bulgaaria) ITF-i W25 turniiri hea võiduga, kui sai 6:3, 7:6 jagu kolmanda asetusega Irina Hromatšovast (WTA 250.), kes on pärit Venemaalt, aga hetkel ei esinda riiki.

Servimurdeid oli selles mängus üsna palju. Malõginal õnnestus vastase servigeim võita viiel ja Hromatšoval neljal korral. Esimeses setis oli Malõgina ees 2:0 ja 4:2, kuid mõlemal juhul sai Hromatšova murde tagasi. Uuesti murdis Malõgina seisuks 5:3 ja siis hoidis oma servi, kirjutab Eesti Tennise Liit.

Tie-break'is juhtis Malõgina kahe murdega 4:1, aga kaotas oma servil seejärel kõik neli punkti ja ainult vahepeal vastase pallingul saadud punkt tähendas, et sett polnud veel läbi – Hromatšova juhtis oma servil 6:5. Kuid venelannal jäi kasutamata võimalus nii seisul 6:5 kui ka 7:6. Seejärel oli Malõgina oma servil edukas ja läks 8:7 ette ning realiseeris teise matšpalli seisul 9:8.

Malõgina vastane teises ringis on Ayla Aksu (Türgi, WTA 551.). Aksu parim edetabelikoht on olnud 214. (2017. aasta september). Sozopolis mängitakse kõvakattel väliväljakutel.

Hromatšova on omaaegne juunioride maailma esireket, kelle üks noorteklassi rivaale oli ka Anett Kontaveit. 2010. aasta suvel, kui Anett alles hakkas murdma noorteklassi paremikku, oli Hromatšova juba esireket, kuid suure slämmi noorteturniire ta ei võitnud. 2011. aastal võitis Hromatšova Kontaveiti nii A-kategooria turniiril Trofeo Bonfiglio kui ka Roland Garrose juunioride turniiri veerandfinaalis. Aga nüüd on omaaegsete rivaalide teed lahku läinud, sest üks seisab esikümnes ja on mänginud WTA finaalturniiril, aga teine üritab ikka veel ITF-i turniiridel.

Õhtupoolikul olid Malõgina ja Hromatšova juba võrgu samal poolel paarismängus, kus nad on ka esimesena asetatud. Setikaotusest nad ei pääsenud, aga võitsid Bulgaaria õdesid Eleonore ja Verginie Tšakarovat 6:1, 6:7, 10:3.