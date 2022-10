Esmakordselt ajaloos toimuval Graveli MM-il stardib kaks eestlast

Umbes 15 aastat tagasi sai USA-s alguse kruusateede rattasõit, mille populaarsus on aastatega kasvanud ja nüüd tänavu kulmineerub esmakordselt toimuva graveli maailmameistrivõistlustega. Graveli sõidul on kombineeritud maantee- ja maastikuratta elemente ning see toimub peamiselt katteta teedel (kruusa, metsa, põllu ja munakiviteedel). UCI Gravel Worldi seeria kalender koosnes sel aastal 12 osavõistlusest. Maailmameistrivõistlused toimuvad aga sel nädalavahetusel 8.- 9. oktoobril Põhja-Itaalias Veneto maakonnas, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Laupäeval 8. oktoobril kell 12.00 algab naiste eliidi sõit (Vicenza – Cittadella; 140 km) ja pühapäeval 9. oktoobril kell 11.00 meeste eliidi sõit (Vicenza – Cittadella; 194 km).

Pühapäevasel meeste eliidi sõidul tuleb starti hollandlane Mathieu van der Poel, kes on Cyclo-crossis neljakordne maailmameister (2015, 2019, 2020, 2021). Lisaks sõidab ka grupisõidu kolmekordne maailmameister Peter Sagan, Rio de Janeiro grupisõidu olümpiavõitja Greg Van Avermaet. Lisaks on stardis veel tuntud nimesid keda tasub silmas pidada: Zdenek Stybar (Tšehhi), Davide Ballerini (Itaalia), Daniel Oss (Itaalia), Lilian Calmejane (Prantsusmaa), Carlos Verona (Hispaania), Alessandro Demarchi (Itaalia). Meeste eliidi stardis on kokku 138 ratturit.

Kogu stardinimekiri on leitav siit.