Saaremaa rallile registreerus 168 ekipaaži

Autoralli Eesti meistrivõistluste sarja seitsmes ja ühtlasi viimane etapp sõidetakse juubelihõngulisel 55. Saaremaa rallil. Tänavusel rallil tuleb võistlejatel kahe võistluspäeva jooksul läbida kokku 13 kiiruskatset, millest kolm sõidetakse reedel ja kümme laupäeval. Raja pikkuseks on 608,23 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 134,56 kilomeetrit.

Starti tuleb 168 ekipaaži kaheksast erinevast riigist ja tihedat võitlust poodiumikohtade nimel on oodata kõigis üheksas võistlusklassis. Ralli üldvõidu nimel hakkavad rinda pistma koguni üheksa R5 rallimasinat, kellele pakuvad kindlasti konkurentsi ka EMV1 arvestusse kuuluvad proto-autod. Teiste tuntud nimede seas asuvad Škoda Fabia R5 masinatel starti ka Saaremaa kohalikud mehed Ken Torn ja värske autoralli juuniorite maailmameister Robert Virves.

"Kogu ralli korraldustiim teeb veel viimaseid pingutusi ja ettevalmistusi, et 55. Saaremaa ralli tuleks meeldejääv, vägev ja mõnus nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele. Oleme võistlustrassi juba üles seadnud ja jäänud on veel viimane lihv enne kui rallimehed ja -naised neljapäeval rajaga tutvuma lähevad. Ootame Saaremaale kõiki vanu ja uusi rallisõpru, sest üheskoos on vaja maha pidada üks kena juubeliralli. Soovin kõigile vingeid rallielamusi ning nautige meie kaunist sügisest Saaremaad!" ütles võistluse direktor Villi Pihl.

Esimene võistlusauto sõidab üle poodiumi reedel, 7. oktoobri õhtul kell 17.30 Kuressaare linna keskväljakult ning esimesele katsele antakse start kell 18.28, milleks on 17,29 kilomeetri pikkune Läbara kiiruskatse Sõrves.

Kiiruskatsed on tasulised ja külastajatel tuleb soetada rallipass hinnaga 20€, mis kehtib mõlemal päeval kõikidel katsetel, peale rallipassi on võimalus soetada katsetele viivatelt ligipääsuteedelt ka katsepõhiseid pääsmeid hinnaga 10€. Lapsed kuni 15. eluaastani (k.a) pääsevad kiiruskatsetele tasuta. Ralli hoolduspark on aga kõigile huvilistele tasuta.

Piletid ja ralli meened on müügil Saare Selveri (Tallinna 67) müügipunktis ja S-Link kaupluses (Pikk 42b) asuvast rallipoest. Pealtvaatajatele mõeldud info leiab Saaremaa ralli ametlikust ajakirjast, mis on müügil nii rallipoodides kui ka Saare Kütuse tanklates.

Võistlust on võimalik jälgida ka telepildi vahendusel Delfi TV-st, kust näeb otsepilti 5., 10. ja 12. kiiruskatsest. Lisaks tegutseb Kadi raadio sagedusel 90,5MHz ralliraadio, mis edastab operatiivset infot ja osalejate emotsioone ning kommentaare kõikide kiiruskatsete lõpust. Reedesest linnakatsest ja mõlemast poodiumist näeb aga otsepilti Eesti Autospordi Liidu YouTube'i kanali vahendusel.

Saaremaa ralli ajakava:

Reede, 7. oktoober:

18:28 - SS1 S-LINK / Läbara (17,29 km)

19:13 - SS2 ERTEC EHITUS / Kaugatoma (9,80 km)

20:11 - SS3 STAADIONI HOTELL / Kuressaare linn (1,74 km)

Laupäev, 8. oktoober:

07:30 - SS4 WARMA AUTO / Salavere 1 (7,00 km)

08:00 - SS4 SIKASSAARE VANAMETALL / Jööri 1 (7,35 km)

08:55 - SERVICE A (15 min)

09:53 - SS5 ISLAND OF PETS / Järise (9,84 km)

10:51 - SS6 JAVICAR / Salavere 2 (7,00 km)

11:21 - SS7 HONDA / Jööri 2 (7,35 km)

12:16 - SERVICE B (30 min)

13:29 - SS8 ALME AUTO / Rahtla 1 (7,91 km)

14:04 - SS9 NORDAUTO / Undva 1 (20,78 km)

15:19 - SERVICE C (25 min)

16:27 - SS10 EURONICS / Rahtla 2 (7,91 km)

17:02 - SS10 CRAMO / Undva 2 (20,78 km)

18:00 - SS10 SILVESTON / Toomalõuka (9,81 km)

19:00 - Autasustamine Kuressaare keskväljakul