Xavi Barcelona kaotusest: tulemus pole õiglane

Interi ja Barcelona kohtumine sai vastuolulise lõpu, kui peakohtunik Slavko Vincic jättis lisaminutitel VAR-iga konsulteerimise järel Barcelona kasuks andmata penalti, kuigi pall tabas Interi karistusalas Denzel Dumfriesi kätt. Mõistagi pani Vincici otsus Barcelona peatreeneri Xavi ahhetama.

"Kohtunik peaks praegu siin olema ja selgitama ajakirjanikele, mille põhjal ta otsuseid langetab. Kas ta tegi vigu või mitte. See muudaks kohtunikud inimlikumaks. Tänane mäng tegi mind väga õnnetuks. Tunnen, et see tulemus pole õiglane," rääkis Xavi pärast mängu, vahendab BBC.

"Meil on Meistrite liigas kolm finaali veel ees. Täna küll kaotasime, aga meil on kolmest järelejäänud mängust kaks koduväljakul ja need on meie jaoks finaali tähtsusega. Loomulikult oleme tänase tulemuse pärast pahased," lisas Xavi.

Kolme kohtumise järel on Barcelona C-alagrupis kolme punktiga kolmandal kohal. Alagruppi juhib täiseduga jätkav Müncheni Bayern, Inter on kuue punktiga teisel positsioonil ning neljandal kohal paikneb Plzeni Viktoria, kes pole punktiarvet avanud.