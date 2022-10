Pärnu Sadam leidis vigastatud tagamängijale asenduse Hispaaniast

Valitsev Eesti korvpallimeister Pärnu Sadam andis teada, et on sõlminud lepingu lätlasest tagamängija Davis Geksiga.

"Ukrainlasest mängujuhi Vadõm Kozaki põlvevigastus osutus niivõrd tõsiseks, et pidime tooma talle asenduse. See ei tähenda, et Vadõm meeskonnast lahkub, me jätkame tema ravimist Eestis," teatas Pärnu Sadam ühismeedia vahendusel.

Kozaki asendajaks on 27-aastane ja 192 sentimeetrit pikk Davis Geks, kes möödunud hooajal mängis Hispaania esiliigas Real Valladolidis koos Jaan Puidetiga.

Hispaanias jäid Geksi keskmisteks näitajateks 6,7 punkti, 1,6 lauapalli ja 0,6 korvisöötu. Tunamullu kuulus Geks Eesti-Läti liigas BK Liepaja ridadesse ning ta viskas keskmiselt 14,1 punkti, andis 2,9 resultatiivset söötu ja haaras 2,6 lauapalli.