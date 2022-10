Liidrite lahingus lähevad vastamisi Tabasalu ja Mistra

Kopli ega SK Tapa pole kumbki veel võiduarvet avanud, kui mõlemad on korra kaotanud Audentesele ning Tapa Valla Spordikool lisaks ka Mellale. Tabasalu ja Mistra jätkavad siiani kaotuseta ning suurte eesmärkidega hooaega võistkondade omavaheline kohtumine on kindlasti suure tähtsusega.

"Tapa küll kaotas Tabasalule, kuid siiski näitasid nad vastastele korralikult hambaid. Saab olema huvitav võrdluspunkt, kuidas meie noored tüdrukud pisut kogenumate vastastega hakkama saavad," vaatas Kopli treener Jelizaveta Petrunina ette kohtumisele Sk Tapa vastu. "Lähme kolmapäevasele matšile vastu kõva motivatsiooniga. Proovime iga kohtumisega kokkumängu parandada ja ühtse tiimina oma vigadest õppima," vastas Sk Tapa mängija Marjette Maie Müntser.

Järgmisel nädalal lähevad omavahel vastamisi Mella ja Tabasalu ning Aruküla ja Kopli. Eelmise hooaja Eesti meister Mella pidi eelmises kohtumises Mistra paremust tunnistama. Nüüd minnakse kodusaalis tähtsas kohtumises vastamisi mulluse hooaja meistrivõistluste finaalivastase, Audentesega. Mistra võõrustab kodusaalis Reval-Sport/Kopli võistkonda.

"Meie keskendume oma mängule. Isegi, kui arvame, et teame vastaseid hästi, suudavad Tabasalu tüdrukud meid alati üllatada. Ootame põnevat kohtumist, kus loodame oma võistkonnatööd parandada, nii kaitses, kui rünnakul," rääkis Mella mängija Anastassia Volkova vastasseisust Audentesega. "Meil seisab ees raske nädal, kus kohtume eelmise aasta karikavõistluste finalistidega. Kuigi Mellal ja Mistral on puudu mõned eelmise aasta põhitegijad, siis ka meie koosseis ei ole sama. Usun, et tase naiste tipus on ühtlustunud ning meie läheme järgmise seitsme päeva jooksul võitlema koha eest kullamängus," vastas Tabasalu peatreener Merit Moro.

"Aruküla on meie vastu kindel favoriit ning see kohtumine tuleb meie noortele tüdrukutele väga raske. Loodan siiski, et naiskond näitab võistkondlikku esitust ja saavad sellest vajalikke kogemusi," ütles Petrunina Mistra mängu eel. "Pärast võitu Mella üle, ei saa meie eesmärgid olla madalamal, kui mängida karikavõistluste finaalis. Järgmise nädala jooksul saavad asjad selgeks," kommenteeris Aruküla/Mistra treener Andrus Rogenbaum.

Erinevate mängude arvu juures juhib karikavõistlusi hetkel nelja punktiga HC Tabasalu/Audentes, neile järgnevad Aruküla/Mistra ja Reval-Sport/Mella, kellel on kirjas üks võit. SK Tapa/Tapa VSK ja Reval-Sport/Kopli ei ole veel punktiarvet avanud.

Ajakava:

05.10 19.00 Reval/Sport/Kopli - SK Tapa/Tapa Valla SK

06.10 19.30 HC Tabasalu/Audentes - Aruküla/Mistra

10.10 17.45 Reval-Sport/Mella - HC Tabasalu/Audentes

11.10 19.15 Aruküla/Mistra - Reval/Sport/Kopli