Pruus võitis Hispaanias mägise maratoni, Meier kolmas

Pruus ((BUFF Megamo Team) sai 91,1-kilomeetrisel Tierra Estella Epic mägisel võistlusrajal võidu ajaga 4:16.14, edestades hispaanlaseid Sergio Mantecon Guitierrezt (4:16.15) ja Pablo Rodriguez Guedet (4:16.19). Naiste arvestuses sõideti sama distants ja seal edestasid Maaris Meierit (5:54.48) hispaanlannad Estibaliz Sagardoy Zunzarren (5:43.24) ja Corina Mesplet Terroba (5:45.37).

"Sõitsin suhteliselt lähestikku esimese ja teisega, kuid peatusin joogipunktides, et oma pudeleid täita. Siis tuli ka kolmas tagant järgi, kes sõitis koos partneriga ehk partner abistas teda mitte päris ausalt sirgetel lõikudel," kirjeldas Meier EJL-ile võistluse käiku.

"Viimasest joogipunktist finišini (17 km) andsin kõige rohkem aega ära, kuna kahjuks olin ise pisut läbi. Naised startisid viis minutit peale mehi, mille tõttu jäid palju meile jalgu. Tõusu peal ei olnud hullu, kuna oli rohkem ruumi, et mööduda; laskumistel aga olid mehed ikka rohkem macho'd: kohtas neid, kes naishäält rada hüüdmas kuuldes mõtlesid, et sõidavad piisavalt kiiresti, kui kiire naine ikka olla saab. Seega ma proovisin alati tõusunukkidel enne laskumist natuke kiirendada, et ei peaks väga palju laskumistel niisama passima. Vahel ikka tuli ette, aga üleüldiselt sain peale poolt maad ikka oma kiirusega laskuda," võttis Meier rajal toimunu kokku.