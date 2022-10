Indoneesia politsei: staadionilt pääses välja vaid kaks inimest korraga

Laupäevase Arema ja Persebaya jalgpalliklubide kohtumise järel jooksid pettunud kodumeeskonna fännid väljakule oma pahameelt avaldama, politsei lasi rahutuste mahasurumiseks rahva sekka pisargaasi, mille järel hakkasid tuhanded inimesed väljapääsude poole liikuma.

Sarnaselt 328 inimelu nõudnud Lima rahvusstaadioni ja 97 hukkunuga Hillsborough' tragöödiatele trampis mass staadionikoridoris paljud jalge alla ning seintesse ja barjääridesse surutud inimesed lämbusid. Kokku oli Indoneesias laupäeva õhtul 125 hukkunut.

Indoneesia politsei teatas teisipäeval, et nende esmane uurimine keskendus kuuele Kanjuruhani staadioni väravale 14-st, kus oli kõige rohkem hukkunuid. "Need kuus väravat ei olnud suletud, aga nad olid liiga väiksed. Väravatest üritasid välja pääseda sajad inimesed, aga korraga mahtus sealt läbi vaid kaks," sõnas võimude pressiesindaja.

Esmaspäeval andis politsei teada, et on ametist eemaldanud ühe politseiülema ja üheksa ohvitseri, veel 18 on pisargaasi kasutamise tõttu uurimise all.