Ruud kaotas Tokyos avaringis, Kyrgios kindlalt edasi

25-aastane Munar sai oma karjääri teise võidu maailma esikümnesse kuuluva mängija üle, kolm aastat tagasi alistas ta Marrakechis toonase ATP tabeli kolmanda reketi Alexander Zverevi. "See on ilmselt üks mu parimaid võite, sest Casper on praegu üks maailma parimaid mängijaid," tõdes hispaanlane.

Suuremate probleemideta pääses esimest korda pärast koroonapandeemiat toimuval Tokyo turniiril teise ringi viienda asetusega Nick Kyrgios, kes sooritas 6:3, 6:1 võidumängus Chun-Hsin Tsengi üle 26 äralööki vastase 11 vastu.

Üllatuskaotuse pidi vastu võtma kuuendana paigutatud Austraalia Alex de Minaur, kes jäi avaringis alla Kwon Soon-woole, asetatud mängijatest langes konkurentsist veel maailma 25. reket Dan Evans, kes kaotas kolmes ringis Radu Albotile.