Eurosarjas vastamisi minevad Serviti ja Viljandi võitlevad meistriliigas

Eelmisel hooajal kohtusid võistkonnad meistriliigas omavahel neljal korral ning kui korra jäi peale Viljandi, siis kaks mängu võitis Serviti ja korra lepiti ka viigiga. Kui mulgid suutsid vastased alistada Balti liiga finaalis, siis karikaturniiri kullamängus olid omakorda paremad põlvalased. Kusjuures igakord, kui viljandlased suutsid vastastelt punkte võtta, tehti seda just kodupubliku silme all.

"Kuna Viljandiga tuleb meil lähiajal mitu korda mängida, siis teeme kindlasti korraliku analüüsi. Oleme vaadanud nii nende meistriliiga, kui ka Balti sarja matše. Ega vastastel sel hooajal lihtne ei ole, nende 5-1 kaitse tugisammas Mihkel Lõpp siirdus Saksamaale ning see võib nende kaitset haavatavamaks teha," alustas tulevase kohtumise analüüsi Serviti treener Rein Suvi.

Sel hooajal on Põlva Serviti alustanud võimsalt, kui on võidetud kõik ametlikud kohtumised. Meistriliigas on kolmes mängus vastased alistatud keskmiselt kümne väravaga ning karikaturniiril ja Balti sarjas võeti samuti kindlad punktid. Viljandi HC on pärast esimese matši komistamist Mistra vastu samuti jätkanud kindlal joonel. Balti liigas alistati kaks tugevat Leedu klubi ja meistriliigas võeti veenvad neli punkti.

"Viljandil on südikust palju ning nende kodupubliku ees on alati raske mängida. Eesti liigas ei saa ühtegi saali kerge tundega minna. Viimati olime ka Kehras esimese poole kohtumisest raskustes. Peame matši tõsiselt võtma, kaitses kõvasti tööd tegema ning oma mängujoonisest kinni pidama," lõpetas Serviti treener, kelle hoolealustel seisab lisaks meistriliiga matšile sel nädalal ees ka korduskohtumine karikaturniiril.