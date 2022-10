Ukraina taotleb jalgpalli MM-i korraldusõigust

The Timesi andmetel on Ukraina president Volodõmõr Zelenski plaani heaks kiitnud ning tõenäoliselt võõrustaks Ukraina ühte MM-i alagruppi. Hispaania ja Portugali jalgpalliliidud kavatsevad uuest partnerlusest teatada kolmapäeval Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) peakorteris toimuval pressikonverentsil, lisas The Times.

Hispaania korraldas viimati MM-i 1982. aastal. Portugal ja Ukraina on mõlemad võõrustanud Euroopa meistrivõistlusi vastavalt 2004. ja 2012. aastal, kuid mitte kunagi MM-i.

Lisaks Ukrainale, Hispaaniale ja Portugalile taotlevad korraldusõigust ka Lõuna-Ameerika nelik Uruguay, Argentina, Paraguay ja Tšiili, kes soovivad tähistada 1930. aastal Uruguays peetud esimese jalgpalli MM-i sajandat aastapäeva.

Väidetavalt esitavad ühistaotluse ka Saudi Araabia, Egiptus ja Kreeka, kuid nende kandidatuuri võib pärssida asjaolu, et Euroopa tippliigad ei soovi järjekordset talvist MM-i. Tänavune MM toimub novembrist detsembrini Kataris.

FIFA president Gianni Infantino pole ametlikult ühtegi pakkumist toetanud.

2030. aasta MM-i korraldajad selguvad hiljemalt 2024. aasta FIFA kongressiks. Nelja aasta pärast võõrustavad jalgpalli kõige prestiižsemat võistlust USA, Kanada ja Mehhiko.