Eesti vabavõitlejad pälvisid Euroopa meistrivõistlustel kolm medalit

Tallinna Vabavõitlusklubi RAMM sportlane Kristjan Tõniste teenis hõbemedali kolme võidu ja ühe kaotusega. Esimeses matšis alistas Tõniste vastase tehnilise nokaudiga (TKO). Veerandfinaalis võidutses eestlane kohtunike otsusega ja poolfinaalis õnnestus tal vastane alistada kolmnurk kägistusega (triangle choke). Finaalis läks võit kohtunike otsusega vastasele.

"Kõige raskem matš oli finaalmatš, kus vastas oli pikka kasvu hispaanlane. Matši tegi raskeks just tema pikkus - pikad tugevad käed, hea liikumine ja distantsi hoidmine. Väga mitmekülgne vastane. MM oli küll emotsionaalne, kurnav ja raske, aga see oli seda kõike väärt. Sain palju häid matše ja hea kogemuse võrra rikkamaks. Ma poleks uskunud, et ma sellel EM-il medali võidan. Teadsin, et olen selleks võimeline, aga lihtsalt mitte veel sellel EM-il, seega ületasin ma oma ootused mitmekordselt ning olen oma tulemusega väga rahul," rääkis Tõniste.

Ksenija Grabova (Tallinna VVK RAMM) saavutas ühe võidu ja ühe kaotusega pronksi. Esimeses ja ühtlasi ka pronksmedali kindlustanud matšis õnnestus eestlannal vastane alistada seljast kägistusega (rear-naked choke). Teises matšis pidi Grabova kolme raundi järel vastu võtma kaotuse. "Mõlema matši puhul oli strateegia sama – domineerida vastast maadlusega. Esimeses matšis see õnnestus, kuid teise puhul oli vastane minust edukam," võttis Grabova enda võistluskogemuse kokku.

Tallinna spordiklubi Tokon sportlane Alisa Bostan võitis samuti ühe võidu ja ühe kaotusega pronksmedali. Esimese matšis õnnestus Bostanil alistada vastane käelukuga (armbar), ent teise matši võit läks kohtunike otsusega vastasele. "Valmistumine oli väga intensiivne, alguses oli küll raske, aga tulemus oli hästi nähtav. Ma pole kunagi nii heas vormis olnud. Matšide eel olin natukene närviline, sest need olid minu esimesed tiitlivõistlused," kommenteeris Bostan.

Koondise ja ühtlasi VVK RAMM treeneri Vallo Hannuse sõnul oli seekordne tiitlivõistlus Eesti vabavõitluskoondisele ajaloo edukaim. "Võistlustules oli meie poolt kokku kuus sportlast. Ksenija Grabova ja Alisa Bostani tulemuseks pronksmedal ja Kristjan Tõnistelt hõbe – seega pooled sportlased medalil."

"Ilja Minin ja Sergei Strinža võistlesid meeste kergkeskkaalus (-77,1kg), mis oli võistluste kõige konkurentsitihedam kaal. Minin oli kolmandas matšis medalist sõna otseses mõttes ühe sekundi kaugusel. Danila Gorbunovil (-56,7kg) oli tasavägine veerandfinaal, kus tuli kohtunike otsusega alla vanduda hilisemale Euroopa meistrile. Seega olen tulemusega väga rahul!".

Eesti vabavõitlejad pälvisid tänavusel aastal teist korda rahvusvahelisel tiitlivõistlusel kolm pjedestaalikohta. Suvel võitsid Eesti noored Abu Dhabis peetud MM-il kolm pronksmedalit. "Tasemel sportlasi on meil iga aastaga üha rohkem. Noorte maailmameistrivõistlustelt samuti sellel aastal kolm medalit. Ala ja sportlaste areng teeb hetkel vaid rõõmu," lisas Hannus.

Kokku osales EM-il 267 sportlast 36 riigist.