Hispaanias ja Itaalias säranud Higuain tõmbab karjäärile joone alla

34-aastane Higuain liitus 2020. aastal MLS-i meeskonna Inter Miamiga. Kuigi ründaja on ookeani taga viibitud aja jooksul löönud pea 30 väravat, otsustas ta käimasoleva hooaja järel sportlaskarjäärile joone alla tõmmata.

"On saabunud päev, mil pean jalgpalliga hüvasti jätma," ütles emotsionaalne Higuain pressikonverentsil. "See on elukutse, mis on mulle nii palju andnud ning mille head ja halvad hetked on mulle privileegiks. Võtan ilusad hetked oma peas ja südames kaasa. Mul oli mõeldamatu karjäär ja ma saavutasin rohkem, kui oskasin ette kujutada. Langetasin selle otsuse kolm-neli kuud tagasi."

Lisaks Inter Miamile on Higuain oma karjääri jooksul mänginud River Plate, Madridi Reali, Napoli ja Torino Juventuse eest. Samuti on ta laenul olnud AC Milanis ja Londoni Chelseas.

Realis tuli Higuain kolmel korral Hispaania meistriks, Juventusega võitis ta kolm Itaalia meistritiitlit ja jõudis 2018. aastal Meistrite liiga finaali. Samuti pälvis ta ka neli Itaalia karikavõistluste medalit, neist kolm Juventuse ja ühe Napoliga.

Argentina koondisega jõudis ta 2014. aasta MM-i ja 2015. aasta Copa America finaali. Kokku esindas Higuain rahvuskoondist 75 korral ja lõi 31 väravat.