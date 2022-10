Leicester City avas viimaks võiduarve

Inglismaa MM-koondise kohta jahtiv James Maddison viis Leicesteri 25. minutil juhtima ja kõigest kaks minutit hiljem duubeldas kodumeeskonna eduseisu Harvey Barnes. 35. minutil sahistas Maddison teist korda Nottinghami võrku ning 73. minutil vormistas lõppskoori Patson Daka tabamus.

Leicester teenis seega hooaja esimese võidu ning tõusis nelja punktiga tabelis 19. kohale. Nottinghamil on samuti neli punkti, kuid kehvema väravate vahe ja omavahelise kohtumise tulemusena langesid nad 20. ehk viimasele kohale.

Tabeliseis:

How the #PL table shapes up after Matchweek 9 pic.twitter.com/NxcWwMnAVm