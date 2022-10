Rannula edust kvalifikatsiooniturniiril: olime agressiivne kaitsemeeskond

Eelmistel hooaegadel tugevaid rahvusvahelisi mänge VTB Ühisliigas saanud BC Kalev/Cramo saab end tänavu proovile panna FIBA Europe Cup sarjas, kus mängib ka Pärnu Sadam.

Kalev/Cramo pidi selleks võitma Leedus peetud kvalifikatsiooniturniiri ja tuli sellega eelmise nädala lõpus ka toime - finaalis alistati Craiova 84:79.

"Selge on see, et hooaja alguses on selline turniir alati raske. Iga mäng ja iga võit loeb. Täitsime eesmärgi ja see on kõige tähtsam," kommenteeris peatreener Heiko Rannula.

Rannula hinnangul annab alati diskuteerida teemal, kui hea on meeskond parasjagu, aga kvalifikatsiooniturniir näitas, et kindlasti ollakse õigel teel.

"Näitas esiteks seda, et kas peaksime ja tahaksime olla ehk agressiivne kaitsemeeskond," ütles Rannula. "Seda me ka olime. Saime vastaste pallikaotustest palju kergeid korve ja see oli ilmselt meie edu võti sel turniiril."

Kalev/Cramo alustab eurosarja mänge kolmapäeval, 12. oktoobril kodus Hollandi klubi Gröningeni vastu. Veel kuuluvad neljaliikmelisse alagruppi Itaalia klubi Brindisi ja Kiievi Budivelnik.

"Me tahtsime sellist väljakutset ja meil on palju mängijaid, kes vajavad sellist kogemust," lausus Rannula. "Meil on ka pikem plaan, kuhu tahame need mängijad järgmisena viia - see on kõik selleks vajalik."

Teisipäeva õhtul alustab Kalev/Cramo mänge Eesti-Läti liigas, kus nende esimene vastane on kodus Rakvere Tarvas.