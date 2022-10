Allar Hint loodab järgmisel aastal WTA turniiri kordumist

250 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri korraldamiseks sai Eesti Tennise Liit naiste profitennise organisatsioonilt WTA-lt rohelise tule mais ja nelja kuuga tehti unistus teoks.

Turniiri 1,4 miljoni suurusest eelarvest kattis 400 000 Tallinna linn. Veebruaris õla alla panemisest loobunud valitsus eraldas kultuurimisteeriumi kaudu 150 000 eurot.

Turniiri direktor Allar Hint ütles enne viimase palli langemist, et eelarvega jäädakse nulli piiresse. "Siin on ka sellel nädalal kulusid juurde tulnud, mis on olnud ettenägematud. Alustades kaabeli juurde tellimisest kuni lõpetades transpordi juurdetellimisega. Ma arvan, et me oleme suures pildis nullis," lausus ta ERR-ile.



Publiku osas kogus turniir 16 695 külastust. Eesti rahvas nägi lõpuks ära Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi esimese duelli profitasandil. Samas kõik piletiostjad kogu väljakut tribüüni madala kalde tõttu ei näinud. Hint ütes, et vastava kaebuse esitas kusagil 15 inimest.

"Jah, tribüüni kalle ei olnud perfektne, ei olnud hea. Tema nähtavus ei olnud teatud kohtadest kõige parem. See on see, millega me järgmisteks kordadeks peame leidma parema lahenduse," kommenteeris Hint.



Mängudeks saadi 5000 sertifitseeritud palli ja tippmängijate poolt kasutatud pallid lähevad siin uuele ringile. Turniiri aitas läbi viia üle 350 inimese. WTA-lt saadi ühekordne litsents, kuid tenniseliit soovib turniiri korraldada ka järgmisel aastal.

"Ma loodan väga, et turniir järgmiseks aastaks jääb meile," sõnas turniiri direktor. "Me enda omalt poolt teeme kõik selleks, et korraldada seda edasi."

Vastava taotluse peab tenniseliit esitama WTA-le kuu jooksul ja seejärel selgub, kas profiturniir tuleb taas Eestisse.