Sporting kindlustas hõbemedalid võiduga Kalevi üle

Kohtumine algas Sportingule suurepäraselt, kui juba kolmandaks minutiks olid Katriin Saulus ja Lisandra Rannasto teinud seisuks 2:0. Avapoolaja lõpuks oli kodunaiskonna edu juba kolmeväravaline, kui skoori tegi ka Emma Treiberg. Teise kolmveerandtunni jooksul olid täpsed samad mängijad ning lõpuvile kõlades olid tablool Sportingu 6:0 võidunumbrid. See tulemus tähendas ühtlasi ka seda, et kolm vooru enne hooaja lõppu on Sportingu edu Kalevi ees 11 punkti, mis tähendab, et teine koht on nende jaoks kindel.

Tartus peeti tuline heitlus neljandale kohale, kui Tartu JK Tammeka võõrustas JK Tabasalut. Viiki vajanud Tammeka naiskond jäi raskesse seisu, kui avapoolaja lõpuks jäädi kahe väravaga taha läbi Marta Liisa Staalfeldti ja Sandra Pärna väravate ning 62. minutiks oli seis nende poolt vaadatuna 0:3, kui korra oli täpne veel Pärn. Kohtumise lõpp kujunes siiski põnevaks, sest 82. minutil sai Tammeka poolelt jala valgeks Kirkeliis Lillemets ja 89. minutil lõi naiskonna teise värava Renate-Ly Mehevets. Tabasalu suutis siiski minimaalsest 3:2 eduseisust kinni hoida ja pääses viimaseks ringiks ülemisse nelikusse. Tabelis jäädakse kolmandal kohal olevast Kalevist maha viie punktiga, mis tähendab, et teoreetiline võimalus on ka pronksmedalite püüdmiseks. Tammeka saagiks jääb tänavu viies positsioon, sest langeda enam võimalik pole, kuna koht allpool olev Pärnu Vaprus jääb juba 11 punkti kaugusele.

Eelmises voorus tiitli kindlustanud Tallinna FC Flora läks vastamisi Põlva FC Lootosega. Koduväljakul mänginud Flora sai kirja suure võidu, kui vastased alistati 11:0. Neli tabamust sai kirja Lisette Tammik, kaks väravat lõid Valeria Liik, Mari Liis Lillemäe ja vahetusest sekkunud Kristina Teern. Korra sai jala valgeks ka Helina Tarkmeel. Flora on senise hooaja läbinud täiseduga, kui kogutud on 63 punkti. Lootos peab heitlust liigasse püsimajäämise nimel, kui praegu hoitakse kaheksa punktiga seitsmendat kohta.

Pärnu Vaprus lõpetas koduväljakul kümnemängulise võiduta seeria, kui Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond alistati 4:2. Rannastaadionil asus 22. minutil kohtumist juhtima ühendnaiskond tänu Anna-Liisa Joandi tabamusele, ent seejärel lõi neli vastuseta väravat Vaprus, kui skoori tegid kahel korral nii Gerli Israel kui ka Laura Usta. Lisaminutitel vähendas Teisi Toomsalu küll ühendnaiskonna kaotusseisu, kuid võit kuulus siiski Pärnule. Tabelis on Vapruse kuues koht kindel, sest edu Lootose ees on 12 punkti. Ühendnaiskond jääb praegu viimasele positsioonile, kui Lootosele kaotatakse kolme punktiga.

Naiste meistriliiga kohtumistega jätkatakse pärast koondisepausi 15. ja 16. oktoobril.