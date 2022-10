Maailma esireket on alaliitude peale pahane

Naiste tennise esireket Iga Swiatek on tennise alaliitude peale pahane ega osale Glasgows, Šotimaal toimuval Billie Jean King Cupil, kuna kõigest päev enne Glasgow turniiri algust lõpeb Texases WTA finaalturniir, mis tähendaks, et poolatar peaks reisima läbi kuue ajavööndi väga lühikese aja jooksul.

Swiatek võttis vastu otsuse, et ta ei osale Billie Jean King Cupil, vaid keskendub aastalõputurniirile.

"Ma mõtlesin selle üle pikalt ja arutasin oma meeskonnaga läbi. Jõudsin otsusele, et ma ei mängi Billie Jean King Cupil Glasgows. See teeb mind kurvaks, sest ma alati esindan Poolat ja annan iga kord oma parima," ütles poolatar sotsiaalmeedia vahendusel.

Texases toimuv WTA finaalturniir lõpeb 7. novembril ning Billie Jean Cup algab 8. oktoobril. Šotimaa ja Texase ajavahe on kuus tundi.

"Ma olen pettunud, et tennise alaliidud ei jõudnud kokkuleppele nii tavalises asjas nagu turniiride kalender. Nimelt annavad nad meile vaid ühe päeva, et reisida läbi ajatsoonide. Selline olukord ei ole tervisele kasulik ning see võib lõppeda vigastusega. Ma kavatsen rääkida WTA ja IFT-iga ning loodetavasti nad muudavad midagi. See situatsioon ei ole raske ainult tennisistidele, vaid ka fännidele, kes meid toetavad."