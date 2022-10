Penaltil eksinud Benzema ja Madridi Real kaotasid punkte

42. minutil asus Real mängu juhtima, kui täpne oli Vinicius Junior. Teise poolaja algul, täpsemalt 50. minutil, viigistas seisu Kike Garcia.

78. minutil sai David Garcia punase kaardi, kuna lükkas oma meeskonna karistusalas Karim Benzemad selga, kes kukkus pikali. Kohtunik andis Realile penalti, kuid prantslane tabas palliga latti.

81. minutil suutis küll Benzema veel Osasunale värava lüüa, aga ta tegi seda suluseisust, mistõttu väravat ei loetud.

Real oli Hispaania liigas enne Osasunaga kohtumist kõik kuus mängu võitnud. Tabelis on Realil kirjas 19 punkti ja sellega langeti teisele kohale. Sama palju punkte on kogunud Barcelona, kes asus liigat juhtima parema väravatevahe tõttu. Barcelona on löönud 19 väravat ning endale on lastud lüüa vaid üks. Real on skoorinud 18. korral, aga endale on lastud lüüa seitse.