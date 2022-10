Viimati Wimbledonil triumfeerinud Djokovic võitis taas ATP turniiri

Djokovici võidu teeb märkimisväärseks see, et serblane ei kaotanud kogu turniiri jooksul mitte ühtegi setti.

Võit tähendab seda, et 35-aastane Djokovic sai oma selle aasta kolmanda ATP turniirivõidu. Kogu tennisekarjääri peale on see serblasele 89. turniirivõit.

Serblane mängis teises setis väga hästi ning kindlustas võidu tunni ja 35 minuti järel.

Triumf tähendab veel ka seda, et Djokovic on esimene mees, kes on sel hooajal nii kõval, savi-liivaväljakul kui ka muruväljakul tiitli võitnud. Aasta alguses võitis ta Itaalia lahtistel meistrivõistlustel Stefanos Tsitsipast ja Wimbledoni krooni saamiseks alistas ta Nick Kyrgiose.

Aasta alguses jäi Djokovic USA lahtistelt eemale, kuna tal ei lubatud USA-sse siseneda, sest ta otsustas mitte lasta end Covid-19 vastu vaktsineerida.

Järgmisel nädalal Kasahstanis toimuval Astana lahtistel loodab Djokovic oma aasta neljanda karika võita. Neljanda asetusena alustab ta turniiri Cristian Garini vastu.