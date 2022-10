Kalju peatreener Cardoso pärast kaotust: me ei väärinud sellist lõppu

"Ma arvan, et me ei väärinud sellist lõppu. Õiglane resultaat oleks viik olnud. Oli fantastiline mäng, väga taktikaline. Levadia tekitas meile esimesel poolajal keskväljal väga palju probleeme. Teisel poolajal saime asjad korda ja tekitasime neile probleeme. Isegi esimesel poolajal oli meil võimalusi skoorida. Arvan, et oli võrdne mäng. Teisel poolajal meil ei olnud siiski suuri võimalusi väravat lüüa, aga arvan, et oli võrdne mäng. Usun, et viik oleks olnud õiglane tulemus," sõnas Nõmme Kalju peatreener Eddie Cardoso.

Tallinna FCI Levadia eest lõi värava Liliu, kes teenis ka mängu parima mängija auhinna.

"Enesekindlus oli olemas. Teadsin eile, kui öeldi, et saan mängida, et see pidigi nii minema. Olen väga õnnelik mitte ainult värava üle, vaid ka selle üle, et aitasin meeskonnal saada kolm punkti," sõnas Liliu.

Liliu ei mänginud vahepeal pikalt Levadia eest, kuid Kalju vastu oli ta tagasi palliplatsil.

"Mulle öeldi, et see oli klubi omaniku otsus, mida ei ole varem juhtunud, kuid ma leppisin sellega. Ma ei nõustunud sellega, kuid pidin leppima. Olin peale Islandilt tulekut vigastatud, kuid nüüd olen jälle terve ja valmis meeskonda aitama," sõnas võiduvärava löönud Liliu.

"Oli hea mäng ja olen meestega rahul. Tegime kõik, mis suutsime," sõnas FCI Levadia peatreener Nikita Andreev.