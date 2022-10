City võitis Manchesteri derbi, Haaland ja Foden tegid kübaratriki

City läks kohtumist 8. minutil Phil Fodeni väravast juhtima. 34. minutil suurendas City eduseisu kahele väravale, kui täpne oli Erling Braut Haaland. Kolm minutit hiljem sai Haaland ka teise tabamuse kirja. 44. minutil oli Foden taas täpne ning poolajale mindi 4:0 eduseisus.

Teise poolaja algul suutis United ühe värava tagasi lüüa, kui täpne oli ManU selle suve suurost Antony. 64. minutil tegi Haaland kübaratriki ehk lõi mängus oma kolmanda värava. 73. minutil lõi ka Foden oma kolmanda värava ning viis City 6:1 juhtima.

Vahetusest sekkunud Anthony Martial lõi teise poolaja lõpus kaks väravat: 84. minutil ja 90+1. minutil. City võitis mängu 6:3.

Liigat juhib kaheksa vooru järel Londoni Arsenal 21 punktiga. City on teisel kohal 20 punktiga. Manchester United on kuues 12 punktiga, kuid neil on üks mäng vähem peetud.

Haaland on kaheksa mänguga löönud 14 väravat.